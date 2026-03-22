A che ora parte Sofia Goggia oggi nel superG di Lillehammer 2026 | n di pettorale tv streaming

Oggi a Lillehammer si disputa il superG femminile delle Finali della Coppa del Mondo 2025-2026, con cinque atlete italiane al via. La gara inizia alle 10 e sarà trasmessa in diretta tv e streaming. Sofia Goggia scenderà in pista con il pettorale numero 3, pronta a competere in questa tappa finale della stagione.

Saranno ancora una volta cinque le azzurre al via del superG femminile delle Finali della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: domenica 22 marzo l’azione scatterà alle ore 10.45 e saranno 27 le atlete al via, con 11 Paesi rappresentati. Salvo ritardi oppure interruzioni, Sofia Goggia partirà col pettorale numero 8 alle ore 11.00.10: il superG femminile delle Finali, infatti, inizierà alle ore 10.45 e tutte le 27 atlete scatteranno a distanza di 2’10” l’una dall’altra. Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 HD, DAZN. Salvo ritardi oppure interruzioni, Sofia Goggia partirà col pettorale numero 8 alle ore 11.00.10: il superG femminile delle Finali, infatti, inizierà alle ore 10. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora parte Sofia Goggia oggi nel superG di Lillehammer 2026: n. di pettorale, tv, streaming Articoli correlati A che ora parte Sofia Goggia oggi nel superG di Crans Montana 2026: n. di pettorale, tv, streamingSaranno otto le azzurre al via del superG femminile di Crans Montana (Svizzera), valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: domani,... A che ora parte Sofia Goggia oggi nel superG in Val di Fassa 2026: n. di pettorale, tv, streamingSofia Goggia si presenterà con grandi ambizioni nel superG femminile della Val di Fassa, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Tutti gli aggiornamenti su Sofia Goggia Temi più discussi: A che ora parte Sofia Goggia oggi nella discesa di Lillehammer 2026: n. di pettorale, tv, streaming; Super G femminile alle Finals di Coppa del mondo 2026: i pettorali e la start list delle italiane · Sci alpino; A che ora parte Sofia Goggia oggi nel gigante di Are 2026: n. di pettorale, tv, streaming; E ora... tocca a Goggia! La startlist del super-g finale di Kvitfjell, Sofia con il n° 8 per cercare la quinta coppa. A che ora parte Sofia Goggia oggi nella discesa di Lillehammer 2026: n. di pettorale, tv, streamingSofia Goggia si presenterà con grandi ambizioni nella discesa libera femminile di Lillehammer, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. La ... oasport.it LIVE Sci alpino, SuperG femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Sofia Goggia si gioca il trofeo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del superG femminile in programma a ... oasport.it SOGNA RAGAZZA, SOGNA E stringila forte, Lolli. Sei la quarta azzurra nella storia a vincere la Coppa di discesa! Isolde Kostner (2001 e 2002) Sofia Goggia (2018, 2021, 2022 e 2023) Federica Brignone (2025) Laura Pirovano (2026) La lasci in buone facebook SOGNA RAGAZZA, SOGNA E stringila forte, Lolli. Sei la quarta azzurra nella storia a vincere la Coppa di discesa! Isolde Kostner (2001 e 2002) Sofia Goggia (2018, 2021, 2022 e 2023) Federica Brignone (2025) Laura Pirovano (2026) La lasci in buone x.com