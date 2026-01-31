Domani mattina alle 11, Sofia Goggia scenderà in pista nel superG di Crans Montana, valido per la Coppa del Mondo 2025-2026. Sono otto le azzurre al via, tra cui la campionessa italiana che punta a ottenere un buon risultato in Svizzera. La gara si svolgerà in diretta su tv e streaming.

Saranno otto le azzurre al via del superG femminile di Crans Montana (Svizzera), valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: domani, sabato 31 gennaio, l’azione scatterà alle ore 11.00, e saranno 50 le atlete al via, con 15 Paesi rappresentati. LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA MASCHILE DI SCI ALPINO ALLE 9.00 LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE DI CRANS MONTANA DALLE 11.00 Salvo ritardi oppure interruzioni, Sofia Goggia partirà col pettorale numero 13 alle ore 11.24.00: il superG femminile di Crans Montana, infatti, inizierà alle ore 11.00 e le atlete dall’1 al 15 scatteranno a distanza di 2’00” l’una dall’altra. 🔗 Leggi su Oasport.it

A che ora parte Sofia Goggia oggi nel superG di Crans Montana 2026: n. di pettorale, tv, streaming

Oggi Sofia Goggia scende in pista a Crans Montana per la seconda prova di discesa libera femminile.

Niente discesa per Sofia Goggia: annullata la gara a Crans Montana. La campionessa Usa, Lindsey Vonn, è finita nelle reti di protezione. - facebook.com facebook

Crans Montana, Sofia Goggia e le Azzurre rendono omaggio alle vittime della strage di Capodanno x.com