A che ora parte Sofia Goggia oggi nel superG in Val di Fassa 2026 | n di pettorale tv streaming

Oggi Sofia Goggia gareggia nel superG in Val di Fassa, con il pettorale numero 1. La competizione è trasmessa in diretta sulla televisione e disponibile anche in streaming. La giornata vedrà la sciatrice italiana affrontare la pista in questa prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino.

Sofia Goggia si presenterà con grandi ambizioni nel superG femminile della Val di Fassa, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. La fuoriclasse bergamasca ha faticato nelle due discese libere disputate sulla pista La VolatA del Passo San Pellegrino (non è entrata in top-10) e ora sarà chiamata a difendere il pettorale rosso di leader della classifica di specialità, con il chiaro intento di rimanere al comando della graduatoria per poi cercare di alzare al cielo la Sfera di Cristallo. LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE DI KRANJSKA GORA ALLE 9.30 E ALLE 12.30 L’appuntamento è per domenica 8 marzo alle ore 10.45. Sofia Goggia si presenterà al cancelletto di partenza con il pettorale numero 14 e dunque scatterà alle ore 11. 🔗 Leggi su Oasport.it

