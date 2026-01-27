Referendum sulla Giustizia si vota domenica 22 e lunedì 23 marzo | orari dei seggi e documenti da portare

Il referendum sulla Giustizia si svolgerà il 22 e 23 marzo, offrendo ai cittadini l’opportunità di esprimersi sulla riforma che riguarda il funzionamento del Csm. È importante conoscere gli orari di voto e i documenti necessari per partecipare. Questa consultazione rappresenta un momento di confronto e di scelta sulla futura amministrazione della giustizia in Italia.

Le date per le votazioni del Referendum costituzionale sulla Giustizia sono state fissate per il 22 e 23 marzo 2026. I cittadini saranno chiamati alle urne per scegliere se confermare o respingere la modifica alla Costituzione che separa le carriere di magistrati e giudici e riforma il Csm, “sdoppiandolo” e creando un nuovo organismo disciplinare. Cos’è il Referendum sulla Giustizia Alla fine di ottobre 2025 il Parlamento ha approvato la riforma costituzionale della Giustizia. Questa legge, voluta da Forza Italia in particolare, modifica il funzionamento e l’elezione del Consiglio superiore della magistratura. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Il 22 e 23 marzo 2026 si svolgerà il referendum sulla riforma costituzionale della giustizia, come annunciato dal Consiglio dei ministri.

Il 22 e 23 marzo si svolgeranno le votazioni per il referendum sulla riforma della giustizia, deciso dal Consiglio dei ministri.

