Roma referendum sulla giustizia 22-23 marzo | orari dei seggi e servizi per gli elettori

A Roma, il 22 e 23 marzo, si svolgerà il referendum sulla legge costituzionale riguardante l’ordinamento giurisdizionale e la Corte disciplinare. Gli elettori potranno votare nei seggi aperti nelle due giornate, con orari che saranno comunicati nelle prossime settimane. Sarà possibile usufruire di servizi dedicati per facilitare la partecipazione, mentre si attendono eventuali aggiornamenti su modalità e modalità di accesso.

Roma, 17 marzo 2026 – Domenica 22 marzo e lunedì 23 marzo gli elettori sono chiamati a esprimersi sul referendum confermativo della legge costituzionale recante “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”. I seggi resteranno aperti domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Per agevolare la partecipazione al voto, Roma Capitale ha previsto una serie di servizi dedicati agli elettori. Tra questi, il servizio di trasporto per gli elettori con disabilità, attivo nelle giornate di domenica 22 e lunedì 23 marzo con pulmini attrezzati. Per richiederlo è necessario contattare il Comando della Polizia Locale di Roma Capitale ai numeri 0667692540 e 0667692541. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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