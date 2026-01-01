Viaggi della Memoria 2026 | studenti bolognesi in Sicilia e Argentina per approfondire legalità e crimini nazisti grazie ai fondi regionali

Nel 2026, grazie ai fondi regionali, l'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna sostiene i Viaggi della Memoria, dedicati agli studenti bolognesi. Le iniziative prevedono percorsi in Sicilia e in Argentina per approfondire temi di legalità e crimini legati al nazismo. Questi viaggi rappresentano un’occasione di formazione e riflessione sui valori democratici e sulla storia europea, contribuendo alla crescita consapevole delle giovani generazioni.

L'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna finanzia per il 2026 i Viaggi della Memoria destinati alle scuole della regione. Le risorse di bilancio dedicate a questa attività risultano superiori rispetto alle annualità precedenti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Viaggi della memoria nei campi di concentramento nazisti: 2 milioni di euro assegnati agli Uffici scolastici regionali. DECRETI Leggi anche: Viaggio della Memoria: 50 studenti riminesi a Mauthausen, Gusen e Hartheim per approfondire la storia La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Viaggi della memoria, la Regione sostiene il progetto di Rimini per portare 50 studenti a Praga e Terezín; Viaggi della Memoria, tante le new entry tra le scuole e i comuni modenesi; Viaggi della Memoria, studenti di Pianello al Quirinale; Viaggi della Memoria: due scuole del distretto tra le new entry del progetto regionale. La musica oltre l’orrore dei lager, viaggi della memoria per gli studenti di Rimini - Una pagina di storia poco conosciuta ma che può aiutare le studentesse e gli studenti a conoscere l’orrore dei lager e della Shoah. 9colonne.it

L’arte per R-esistere, viaggi della Memoria per gli studenti di Ferrara - L’Istituto tecnico Remo Brindisi di Ferrara va a Monaco di Baviera, Praga e Terezin con il progetto "L’arte per R- 9colonne.it

Viaggi della Memoria Rimini. La musica oltre l’orrore dei lager - Cinquanta ragazzi delle classi quarte visiteranno i luoghi simbolo dei ghetti e dei campi nazisti nell’ambito del progetto “Tra tormento e libertà. altarimini.it

Accadde oggi: 31 dicembre Un viaggio nella memoria tra gli eventi che hanno segnato la storia, le personalità nate in questa data e i protagonisti che ci hanno lasciato - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.