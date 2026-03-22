Assisi ha accolto oltre 370 mila pellegrini per venerare le spoglie di San Francesco, chiudendo il mese di ostensione dedicato all’ottocentenario della morte del Santo. L’evento si è svolto domenica 22 marzo con un’atmosfera descritta come raccolta e gioiosa, coinvolgendo fedeli da ogni angolo del globo. I numeri sono netti: più di 100 mila persone hanno partecipato alle oltre 170 celebrazioni tenutesi nella chiesa superiore della Basilica. La comunità del Sacro Convento ha definito l’incontro come un momento straordinario che ha unito generazioni diverse sotto lo stesso cielo umbro. Una Fraternità Globale Oltre i Confini. L’impatto reale dell’evento va ben oltre la semplice conta dei presenti, toccando la dimensione internazionale del fenomeno religioso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 370 mila pellegrini ad Assisi: una folla globale in silenzio

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