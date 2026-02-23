Ad Assisi folla all' esposizione delle spoglie di San Francesco

Le ossa di San Francesco d’Assisi sono state mostrate al pubblico oggi, dopo secoli di mistero sulla loro ubicazione. La causa di questa esposizione è la scoperta di un frammento osseo che avrebbe potuto confermare l’identità delle reliquie. Centinaia di visitatori si sono radunati davanti alla chiesa di Assisi, desiderosi di ammirare le spoglie di uno dei santi più venerati. La scena si ripete in un momento storico per la città e i fedeli.