Ad Assisi folla all' esposizione delle spoglie di San Francesco
Le ossa di San Francesco d’Assisi sono state mostrate al pubblico oggi, dopo secoli di mistero sulla loro ubicazione. La causa di questa esposizione è la scoperta di un frammento osseo che avrebbe potuto confermare l’identità delle reliquie. Centinaia di visitatori si sono radunati davanti alla chiesa di Assisi, desiderosi di ammirare le spoglie di uno dei santi più venerati. La scena si ripete in un momento storico per la città e i fedeli.
Le ossa di San Francesco d’Assisi sono state esposte al pubblico per la prima volta oggi, a coronamento di una saga lunga 800 anni sulle sue spoglie mortali. Quasi 400.000 persone si sono registrate in anticipo per vedere i frammenti ossei, conservati in una teca di plexiglass antiproiettile nella Basilica inferiore di San Francesco, nella città umbra resa famosa dal frate medievale. I francescani hanno deciso di esporre le ossa per un mese, fino al 22 marzo, per onorare l’800esimo anniversario della morte nel 1226. San Francesco, figlio di un ricco mercante nato nel 1182 rinunciò a tutti i suoi beni per vivere come frate mendicante. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Assisi, a febbraio l'esposizione delle spoglie di San Francesco presso la Chiesa inferioreA febbraio, Assisi ospiterà l’esposizione delle spoglie di San Francesco presso la Chiesa inferiore, in occasione dell’Ottocentesimo anniversario della sua morte.
San Francesco, ostensione storica delle spoglie: un pellegrinaggio unico ad Assisi, mai accaduto primaSan Francesco ha attirato migliaia di pellegrini ad Assisi per l’ostensione storica delle sue spoglie, un evento che non si era mai verificato prima.
Stupore e commozione accompagnano la fine di questa prima giornata: davvero san Francesco vive nei cuori di migliaia di pellegrini che oggi hanno varcato la Basilica in un clima di pace e silenzio che davvero ci ha toccato ed ha testimoniato tutto l'amor - facebook.com facebook
Umbria, Assisi, Basilica di San Francesco. x.com