Zhang Jindong praticamente ora è nullatenente | azzerato il patrimonio per ripianare i debiti

Dalla Cina si diffonde la notizia che Zhang Jindong, ex proprietario dell’Inter attraverso il gruppo Suning, ha visto il suo patrimonio azzerato, rendendolo attualmente nullatenente. La sua situazione finanziaria è stata compromessa dalla necessità di ripagare i debiti accumulati. La notizia riguarda esclusivamente la sua posizione patrimoniale senza entrare in dettagli sulle cause o sui processi legali in corso.

Dalla Cina arrivano notizie pesanti su Zhang Jindong, ex proprietario dell’Inter attraverso il gruppo Suning. L’imprenditore, che ha guidato il club nerazzurro dal 2016 al 2024, avrebbe visto azzerarsi il proprio patrimonio personale dopo una lunga fase di difficoltà finanziarie. Secondo quanto riportato dal portale cinese Sina Finance, Zhang avrebbe accumulato perdite per circa 31 miliardi di euro, legate a una serie di investimenti non riusciti, tra cui quello nel gruppo Evergrande. Una situazione che lo ha costretto a intervenire direttamente per coprire i debiti, utilizzando azioni del gruppo Suning, società collegate e beni personali. Zhang Jindong, azzerato tutto il patrimonio personale. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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