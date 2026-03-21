Zhang Jindong, fondatore di Suning e ex proprietario dell’Inter, ha visto il suo patrimonio completamente azzerato. La fine dell’impero economico legato a Suning segna il crollo delle sue attività finanziarie e commerciali. La sua situazione patrimoniale attuale risulta totalmente svuotata rispetto a quanto accumulato in passato. La notizia riguarda direttamente il suo ruolo come figura di rilievo nel settore.

Calciomercato Milan: incontro Tare-Modric, sul piatto il futuro in rossonero. La decisione del croato in vista della prossima stagione Calciomercato Juventus: pazza idea Rudiger per la difesa. Fattore Spalletti decisivo, così i bianconeri possono riportarlo in Serie A. Le cifre e i dettagli del possibile colpo Zaccardo ‘scopre’ due futuri talenti, uno ha un cognome molto familiare: «Potenzialmente possono diventare dei grandi calciatori» Torino, un tabù lungo 41 anni contro il Milan a San Siro. D’Aversa a caccia dell’impresa Juventus, slitta il rientro di Vlahovic? Cosa è successo in allenamento e quando può tornare davvero il serbo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Zhang Jindong, fine dell’impero dell’ex proprietario dell’Inter e fondatore Suning: patrimonio azzerato. La ricostruzione

Articoli correlati

Zhang Jindong, finisce l’impero dell’ex proprietario dell’Inter e fondatore del gruppo Suning: patrimonio resettatodi Redazione Inter News 24Zhang Jindong, finisce l’impero dell’ex proprietario dell’Inter e fondatore del gruppo Suning: patrimonio resettato a causa...

16 milioni allo Stato: la fine dell’impero di BolondiLa Cassazione ha sancito in modo definitivo il trasferimento di un patrimonio da 16 milioni di euro allo Stato.

Contenuti utili per approfondire Zhang Jindong

Discussioni sull' argomento Ex Inter, Zhang Jindong senza beni: azzerato il patrimonio per ripianare i debiti; Resettato il patrimonio di Zhang Jindong, ex proprietario dell'Inter: tutti i beni ceduti per ripagare...

Resettato il patrimonio di Zhang Jindong, ex proprietario dell'Inter: tutti i beni ceduti per ripagare i debitiNei giorni scorsi, in Cina è stata battuta una notizia pesante che riguarda Zhang Jindong, fondatore del gruppo Suning che dal 2016 al 2024 ha avuto in mano la proprietà dell'Inter. A causa di una cat ... msn.com

Ex Inter, Zhang Jindong senza beni: azzerato il patrimonio per ripianare i debitiL'ex proprietario dell'Inter ha perso circa 31 milioni di euro: debiti ripianati attraverso la confisca di tutti i beni ... msn.com

Ex Inter, Zhang Jindong senza beni: azzerato il patrimonio per ripianare i debiti x.com