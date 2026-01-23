L’impero di Valentino | chi sono i custodi del suo immenso patrimonio

L’articolo analizza come l’eredità di Valentino, uno dei più noti stilisti italiani, venga tutelata e gestita oggi. Tra proprietà in Francia e società coinvolte, si esplora il ruolo di coloro che si occupano di preservare e valorizzare il patrimonio dell’ultimo Imperatore della moda, offrendo uno sguardo dettagliato sulla gestione di un’eredità artistica e imprenditoriale di grande importanza.

Tra castelli in Francia e società: ecco come viene gestita la fortuna dell’ultimo Imperatore della moda Dopo la scomparsa di. Dopo la scomparsa di Valentino Garavani, l’attenzione si è spostata dal red carpet ai documenti contabili. Non parliamo di un’azienda pubblica come per altri colossi della moda, ma di un tesoro privato fatto di arte, immobili da sogno e barche leggendarie. A tenere le fila di questo impero non ci sono solo i membri della “famiglia allargata”, ma due figure tecniche che da anni muovono i fili dietro le quinte: l’ingegnere italiano Piero Villani e l’avvocato olandese Ronald Feijen. 🔗 Leggi su Novella2000.it

