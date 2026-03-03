Mojtaba Khamenei chi è la nuova Guida Suprema dell' Iran che piace ai Pasdaran | figlio dell' ex leader iraniano ha un maxi impero immobiliare

Mojtaba Khamenei, figlio dell'ex leader iraniano, è stato indicato come possibile successore di Ali Khamenei, che ha ricoperto il ruolo di Guida Suprema fino alla sua scomparsa. Ha 55 anni ed è noto per possedere un grande patrimonio immobiliare. La sua nomina è vista con interesse da parte dei Pasdaran, che lo apprezzano. La sua figura è al centro delle discussioni politiche in Iran.

Sarà Mojtaba Khamenei il successore di Ali Khamenei. Il cinquantacinquenne figlio della Guida iraniana scomparsa, che ambienti dell'opposizione ritenevano da anni come il suo erede più probabile, sarà il nuovo leader del Paese, come riportato dall'Iran International e da Haaretz. Secondogenito di Ali Khamenei, Mojtaba è considerato da una parte dell'establishment conservatore una figura di continuità ai vertici dello Stato, anche se la sua ascesa aprirà interrogativi politici e religiosi di grande rilievo. Noto per le sue posizioni in linea con quelle del padre e per i legami con i Guardiani della Rivoluzione, la nuova guida è anche una figura chiacchierata per presunti arricchimenti, con proprietà immobiliari anche in Occidente, di cui ha parlato in una recente inchiesta Bloomberg. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Ali Khamenei ha avuto sei figli, 4 maschi e 2 femmine. Mojtaba il possibile successore che piace ai pasdaran. Nel bombardamento potrebbero essere stati uccisi anche una figlia dell'ayatollah e un nipote, una nuora e un genero.