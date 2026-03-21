Zaynab Dosso ha vinto la medaglia d'oro nei 60 metri indoor ai campionati mondiali che si stanno svolgendo a Torun, in Polonia. La sprinter italiana ha concluso la gara con il miglior tempo, portando a casa il primo posto. La competizione si è svolta questa settimana, con la partecipazione di atleti provenienti da diversi paesi.

AGI - Strepitosa Zaynab Dosso, campionessa mondiale dei 60 metri indoor. La sprinter azzurra ha conquistato la medaglia d'oro alla kermesse che si sta svolgendo a Torun in Polonia. Dosso ha vinto in 7"00. Argento alla statunitense Jacious Sears (7"03.022), bronzo alla santaluciana Julien Alfred (7"03.025). Per l'Italia è la terza medaglia, tutte d'oro, dopo quella di Andy Diaz nel triplo e di Nadia Battocletti nei 3000 metri. Zaynab ha completato una serata storica per l'atletica italiana. Tre medaglie, tutti e tre ori per un'Italia al primo posto nel medagliere davanti agli Stati Uniti in attesa delle gare di domani. Ma c'è di più: per la prima volta in un Campionato del mondo in 41 edizioni (20 all'aperto e 21 al coperto) la squadra italiana conquista più di due ori. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Zaynab Dosso vince l'oro mondiale 60 metri indoor

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