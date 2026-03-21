Zaynab Dosso medaglia d’oro nei 60 metri ai mondiali di atletica indoor 2026

Zaynab Dosso si è aggiudicata la medaglia d’oro nei 60 metri ai mondiali di atletica indoor che si sono svolti a Torun, in Polonia. La gara si è conclusa con la vittoria della atleta e il riconoscimento dell’oro nel suo settore. La competizione ha visto la partecipazione di diverse nazionali e atleti. La premiazione si è tenuta nel contesto della manifestazione internazionale.

Zaynab Dosso ha conquistato la medaglia d’oro nei 60 metri ai mondiali di atletica indoor a Torun, in Polonia. L’azzurra ha vinto correndo in 7 secondi e precedendo la statunitense Sears e la campionessa olimpica Alfred, entrambe con 7.03. Con tre ori l’Italia chiude la seconda giornata di gare al primo posto nel medagliere. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Zaynab Dosso medaglia d’oro nei 60 metri ai mondiali di atletica indoor 2026 Articoli correlati Leggi anche: LIVE Atletica, World Indoor Tour Ostrava 2026 in DIRETTA: Furlani sfida Tentoglou! Zaynab Dosso nei 60 metri Zaynab Dosso trionfa nei 60 metri ai Campionati Italiani Assoluti IndoorZaynab Dosso si è aggiudicata il titolo nei 60 metri piani femminili ai Campionati Italiani Assoluti Indoor, fermando il cronometro a 7. Zaynab Dosso DESTROYS The Field In Women’s 60m || Track And Field 2026 Tutti gli aggiornamenti su Zaynab Dosso Temi più discussi: Medagliere e Risultati Italia ai Mondiali indoor di atletica 2026: Podi e medaglie; Seconda giornata chiave per l’Italia al Mondiale di Torun: Zaynab Dosso, Lorenzo Simonelli e Nadia Battocletti in prima linea; Italia a Toru? 2026: Furlani, Battocletti e i predatori d’oro ai Mondiali indoor; Mei: L’atletica è lo sport dell’integrazione. Non faccio previsioni, ma Dosso può prendere l’oro. Zaynab Dosso spacca il secondo e lancia la candidatura all’oro! Alfred replica ai Mondiali Indoor, Doualla eliminataZaynab Dosso ha mostrato i muscoli nella semifinale dei 60 metri ai Mondiali Indoor, qualificandosi all'atto conclusivo con il miglior crono della ... oasport.it Zaynab Dosso conquista la medaglia d'oro nei 60 metri ai Mondiali indoor di atleticaZaynab Dosso vince la medaglia d'oro nei 60 metri femminili ai Mondiali indoor di atletica in Polonia. L'azzurra chiude con un 7.00 davanti a Sears e Alfred. Articolo in aggiornamento ... corriere.it Atletica, l’azzurra Zaynab Dosso vince l’oro nei 60 metri ai Mondiali indoor in Polonia Approfondisci qui facebook !!!! Apoteosi a Torun (Polonia) per l’oro di Zaynab Dosso nei 60 metri con 7.00 #atleticaitaliana #WorldIndoorChamp x.com