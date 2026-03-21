LIVE Atletica Mondiali indoor 2026 in DIRETTA | Dosso lancia la sfida ad Alfred Doualla in semifinale a 16 anni!

Alle ore 11.30 si sono svolte le batterie di qualificazione dei 60 metri ai Mondiali indoor 2026, con atlete come Glanyernis Guerra e Dosso che hanno partecipato alla quinta batteria. Doualla, a soli 16 anni, ha raggiunto la semifinale, mentre Dosso ha lanciato una sfida ad Alfred. La competizione è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.30: Queste le protagoniste della quinta batteria dei 60: 2 Glanyernis Guerra VEN 7.24 3 Claudine Njarasoa MAD 7.31 4 Lotta Kemppinen FIN 7.16 5 Loi Im Lan MAC 7.40 6 Jacious Sears USA 7.02 7 Philina Marianne Schwartz GER 7.16 8 Brianna Lyston JAM 7.03 11.28: A 16 anni, di fianco alla campionessa olimpica, Doualla non si è fatta impressionare e ha fatto il suo. Non ha stabilito il personale ma ha gareggiato con grande efficacia chiudendo terza e non era affatto scritto! 11.26: E’ in semifinale Kelly Doualla! Terzo posto con 7?27 l’azzurra che passa il turno in una batteria tutt’altro che semplice. Alfred, campionessa olimpica, vince con 7?06, secondo posto per McCreath con 7?16 11. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: Dosso lancia la sfida ad Alfred, Doualla in semifinale a 16 anni! Articoli correlati Leggi anche: LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: Simonelli in semifinale senza patermi, tra poco Dosso e Doualla nei 60 Leggi anche: LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: Dosso impressiona nei 60! Tra poco Doualla, Simonelli in semifinale senza patemi Approfondimenti e contenuti su LIVE Atletica Mondiali indoor 2026 in... Temi più discussi: Risultati Atletica oggi • Mondiali indoor 2026: tutte le gare in diretta; LIVE La prima giornata dei Mondiali indoor; LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: oro Andy Diaz, è di nuovo campione del mondo!; Atletica, Mondiali indoor 2026, dove vederli in tv e streaming. Mondiali atletica indoor 2026 oggi (sabato 21 marzo): orari, tv, streaming, italiani in garaOggi sabato 21 marzo va in scena la seconda giornata dei Mondiali Indoor 2026 di atletica: a Torun (Polonia) prosegue la rassegna iridata al coperto, si ... oasport.it LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: oro Andy Diaz, è di nuovo campione del mondo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI ATLETICA IL RISULTATI DEL MATTINO 21.30: Per oggi è tutto, l'appuntamento è per ... oasport.it "Ottimo controllo della gara, sono fiducioso, devo migliorare il tempo di reazione per la semifinale di stasera" Lorenzo Simonelli promosso nei 60hs con 7.65 in batteria ai Mondiali indoor di Torun #atleticaitaliana #WorldIndoorChamps facebook Complimenti Campione! L’abbraccio in hotel con nonna Milagros, coach Fabrizio Donato e i compagni di squadra #atleticaitaliana #WorldIndoorChamps x.com