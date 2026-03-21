Diretta gol Serie A LIVE | Juve Sassuolo 1-0 la sblocca Yildiz

Durante la 30esima giornata di Serie A, si sono disputate diverse partite con aggiornamenti in tempo reale. La partita tra Juventus e Sassuolo si è conclusa con un risultato di 1-0, grazie a un gol di Yildiz. La cronaca, i movimenti e i dettagli delle sfide sono stati seguiti in diretta, con sintesi e analisi disponibili per ogni incontro.

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