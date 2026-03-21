WWE | Buone notizie sul ritorno di Bron Brakker

Durante la Royal Rumble 2026, Bronn Brakker fu attaccato da un uomo mascherato e, in appena 10 secondi, fu eliminato dalla rissa reale. Ora, arrivano notizie positive sul suo ritorno, dopo l'episodio che ha sorpreso i fan. La sua presenza nel mondo WWE continua a essere sotto osservazione, mentre si attendono ulteriori aggiornamenti sulla sua partecipazione futura.

Royal Rumble 2026, Bronn Brakker venne inspiegabilmente attaccato da un uomo mascherato ed eliminato dalla rissa reale in 10s nello stupore generale dei fan. Poco dopo l’accaduto la notizia ufficiale: Bron aveva numerosi acciacchi fisici tra cui un piccolo infortunio causato nel match della première di Raw contro Punk ed un ernia a cuiè stato recentemente operato. Alcuni insiders hanno recentemente aggiornato il WWE Universe sulle condizioni del “Bad Dog”, l’operazione è andata alla grande e la WWE sta spinngendo per un suo imminente riotno che potrebbe avvenire in tempi brevi, forse addirittura prima di Wrestlemania 42. Speriamo che Bron possa riprendrsi il prima possibile in modo da non perdersi lo show più importante dell’anno in un periodo in cui la direzione sembra voler davvero puntare su di lui. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Buone notizie sul ritorno di Bron Brakker Articoli correlati WWE: Bron Breakker spera, possibile il ritorno prima di WrestleMania 42La WWE sarebbe fiduciosa sul rientro di Bron Breakker in tempo per WrestleMania 42, dopo l’intervento d’urgenza per un’ernia che lo ha tenuto lontano... WWE: Buone notizie per Dominik Mysterio, niente operazione, ecco quando può tornareDominik Mysterio non dovrà sottoporsi a intervento chirurgico per l’infortunio alla spalla rimediato alla AAA Guerra de Titanes. DDP On Bron Breakker