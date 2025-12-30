WWE | Buone notizie per Dominik Mysterio niente operazione ecco quando può tornare

Dominik Mysterio evita l’intervento chirurgico dopo l’infortunio alla spalla subito alla AAA Guerra de Titanes. Al momento, non sono state comunicate date precise per il suo ritorno, ma si pensa che possa riprendere l’attività presto. La notizia rappresenta un’ottima notizia per i fan e per il wrestler, che potrà tornare in azione senza intervento chirurgico. Restano da seguire gli aggiornamenti ufficiali sul suo recupero.

Dominik Mysterio non dovrà sottoporsi a intervento chirurgico per l’infortunio alla spalla rimediato alla AAA Guerra de Titanes. Lo confermano sia Dave Meltzer del Wrestling Observer che Fightful Select, quest’ultimo citando fonti interne alla WWE. Il recupero dovrebbe richiedere tre-quattro settimane, con l’obiettivo di rivederlo in azione per la Royal Rumble L’infortunio alla AAA Guerra de Titanes. Dominik Mysterio è fuori dai giochi dallo scorso 20 dicembre, quando si è infortunato alla spalla durante il main event di AAA Guerra de Titanes. La notizia ha subito destato preoccupazione tra i fan, considerando il ruolo centrale che “Dirty Dom” ricopre attualmente nella WWE come membro del Judgment Day e detentore del World Tag Team Championship insieme a Finn Bálor. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

