LIVE Paolini-Townsend 6-3 1-6 1-0 WTA Miami 2026 in DIRETTA | verdetto rimandato al terzo set

Durante il match tra Paolini e Townsend ai quarti di finale del WTA Miami 2026, l’italiana ha vinto il primo set con un punteggio di 6-3, mentre l’americana ha risposto vincendo il secondo con 6-1. Il terzo set è in corso, con il punteggio di 1-0 in favore di Paolini, che ha ottenuto un punto in rete con il diritto. Attualmente, Townsend ha colpito un colpo lungo da fondo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 In rete il diritto dell’americana. A-40 Lungo il colpo da fondo della statunitense. 40-40 In rete l’accelerazione di diritto. 40-30 Paolini forza l’errore della rivale. 30-30 Rovescio vincente per l’americana. 30-15 Ace. 15-15 Lungo il colpo da fondo. 15-0 Prima vincente. 22:46 L’azzurra deve ritrovare l’ottimo rendimento della prima frazione per portare a casa il match. 1-6 Ace. Verdetto rimandato al terzo set. 40-0 Servizio vincente. 30-0 Servizio e rovescio incrociato. 15-0 Prima vincente. 1-5 Termina largo il rovescio dell’italiana 30-40 Paolini forza, ma la palla termina fuori. 30-30 Impatta con il diritto incrociato l’americana. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Townsend 6-3, 1-6, 1-0 WTA Miami 2026 in DIRETTA: verdetto rimandato al terzo set Articoli correlati LIVE Paolini-Townsend 6-3, WTA Miami 2026 in DIRETTA: l’azzurra vince il primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-3 Bolide di diritto e primo set in archivio. LIVE Paolini-Townsend, WTA Miami 2026 in DIRETTA: Parks vince il primo set con SakkariCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:37 L’americana Alycia Parks si aggiudica il primo set contro Maria Sakkari per 6-3. Altri aggiornamenti su LIVE Paolini Townsend 6 3 1 6 1 0 WTA... Temi più discussi: Errani/Paolini fuori in semifinale a Indian Wells; Sara Errani/Jasmine Paolini - Katerina Siniaková/Taylor Townsend Riassunto della partita; WTA Indian Wells, semifinale: highlights Errani/Paolini vs Siniakova/Townsend; LIVE Errani/Paolini-Guo/Mladenovic 4-6, 7-5, 10-6, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: le azzurre rimontano e volano in semifinale. LIVE Paolini-Townsend 6-3, 1-2 WTA Miami 2026 in DIRETTA: inizia la seconda partitaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-3 Fuori misura il rovescio della testa di serie numero sette. 30-40 Ace. 15-40 Fuori il rovescio ... oasport.it Paolini e Cocciaretto al Wta Miami, i risultati in diretta live%Z?32A??A>y?????u000fk??u0019r?u000f`??u0011D?L?8u?u0018u001c?u0016?Y$?g??)r?er??P?9??@?Of4?=?????u0013?=?g&w?u0010??Q?°h!.?=?T?u00013Zu001f?u0012u0006lA??/?F?5 [ {????n????k?=u001b1?LR???u001b???!Bu ... sport.sky.it Con qualche ora di ritardo - causa pioggia - inizia il programma odierno degli azzurri a Miami: in campo PAOLINI contro Townsend! x.com GLI AZZURRI IN CAMPO A MIAMI OGGI venerdì 20 Ore 18:00 Arnaldi vs Shevschenko Ore 18:00 Paolini vs Townsend Ore 18:30 Cocciaretto vs Gauff Ore 19:00 Berrettini vs Bublik Ore 19:30 Cobolli vs Collignon Ore 00:00 Darderi vs L - facebook.com facebook