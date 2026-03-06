Wout Van Aert | Felice di tornare a correre in Italia domani si vedrà la mia condizione

Wout Van Aert ha annunciato il suo ritorno alle corse in Italia e ha dichiarato di essere felice per questa occasione. Domani si conoscerà la sua forma fisica in vista della prossima edizione della Strade Bianche, che si terrà nel 2026. La corsa si avvicina rapidamente e si prevede un evento ricco di spettacolo, tecnica e determinazione.

La Strade Bianche 2026 si avvicina rapidamente e promette una nuova edizione caratterizzata da spettacolo, tecnica e determinazione. L’evento, in programma sabato 7 marzo 2026, propone un percorso leggermente ridimensionato rispetto alle edizioni precedenti, ma conferma l’appeal unico dei quattordici settori di pavé bianco che guidano i corridori verso l’arrivo in Piazza del Campo, a Siena. Un contesto ideale per il confronto tra grandi nomi e giovani propositivi, con una cornice paesaggistica e un profilo di gara capaci di premiare le scelte tattiche e la resistenza. La manifestazione si disputa il sabato 7 marzo 2026 e presenta un tracciato ridimensionato rispetto alle edizioni passate, mantenendo però la sequenza iconica dei settori sterrati. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

