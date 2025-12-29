Wout Van Aert dopo il sesto posto a Dendermonde | Vincere è sempre difficile la mia condizione non era perfetta

Dopo il sesto posto a Dendermonde, Wout Van Aert ha commentato la sua performance, riconoscendo come vincere in ciclocross sia sempre una sfida, soprattutto considerando che la sua condizione non era ottimale. L’ottava tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 si è conclusa in Belgio, offrendo ulteriori spunti sul livello competitivo di questa stagione.

Si è conclusa ieri a Dendermonde, in Belgio, l'ottava tappa della Coppa del Mondo di ciclocross 2025-2026. In assenza del sette volte campione del mondo Mathieu Van der Poel, la vittoria sul difficile circuito fangoso è stata conquistata dal padrone di casa Thibau Nys. Il belga, dopo le due vittorie nei primi due appuntamenti, torna a vincere in CdM. Quella di ieri doveva essere però la giornata di Wout Van Aert, alla sua terza gara dopo il rientro. Il corridore della Visma Lease a Bike non ha però stupito ed ha anzi concluso la sua prova in un'anonima sesta posizione. Il belga aveva un'ottima chance di tornare al successo, soprattutto con l'assenza del rivale Van der Poel, ma la sua condizione non sembra ancora al 100%.

Wout van Aert dopo il 2° posto a Zolder: “Perdere così fa male. Ma Tibor Del Grosso è stato eccezionale, complimenti. Se l'è meritato” - Era un'occasione ghiotta per ottenere la prima vittoria stagionale, ma il belga è ... eurosport.it

Wout van Aert dopo il brutto 6° posto a Dendermonde: “Persa occasione non essendoci van der Poel? Anche battere gli altri non è facile” - Niente da fare per Wout van Aert che rinvia ancora l'appuntamento con la prima vittoria della stagione. eurosport.it

CDM Ciclocross, Wout van Aert amaro dopo il sesto posto a Dendermonde: “Non c’era VDP, ma anche gli altri sono duri da battere” x.com

Senza Mathieu Van der Poel, che ritroveremo domani a Loenhout, oggi a Dendermonde c’era grande attesa per Wout Van Aert, a caccia della prima vittoria stagionale: il belga, invece, ha dovuto accontentarsi della sesta posizione finale, dopo aver provato a l - facebook.com facebook

