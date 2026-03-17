L’Italia che torna a vincere in Formula 1 deve comunque ringraziare la Ferrari, poiché grazie alla scuderia di Maranello si è potuto assistere a un risultato positivo. La scommessa di Wolff, in questo contesto, si lega alla performance della Ferrari, mentre Kimi Räikkönen si mostra più sorridente rispetto a prima. La competizione tra i team continua a tenere alta l’attenzione degli appassionati.

L'Italia che torna a vincere in Formula 1 deve comunque ringraziare la Ferrari. Perché se a Maranello avessero ascoltato Massimo Rivola, mettendo sotto contratto quel bambino bolognese sul quale lui, ai tempi responsabile dell'Academy ferrarista, aveva messo gli occhi, grazie alla famiglia Minardi, oggi Antonelli non sarebbe in Formula 1 e non avrebbe festeggiato la sua prima vittoria in Formula 1 con un piatto di tagliatelle alla bolognese cucinate dalla mamma. Perché le tagliatelle della mamma sono sempre le più buone del mondo. La Ferrari aveva già sotto contratto Charles Leclerc e Antonio Fuoco e da lì a poco sarebbero arrivati il fratellino di Charles e Olly Bearman, per non contare Antonio Giovinazzi parcheggiato da qualche parte. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Scommessa di Wolff (grazie alla Ferrari). E Kimi ora sorride

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