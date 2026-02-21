Week end 21-22 febbraio a Firenze e in Toscana | spettacoli ed eventi

Il fine settimana del 21-22 febbraio porta numerosi eventi in Toscana. A Firenze, si svolgono spettacoli come “Pagliacci” e “Cavalleria rusticana” al Maggio Musicale, mentre alla Fortezza da Basso si tiene Danzainfiera. In provincia, il Carnevale di Viareggio e quello di Foiano della Chiana animano le strade con sfilate e carri colorati. A Prato, il Capodanno cinese celebra l’arrivo della primavera con tradizioni e danze. La regione si prepara a un weekend ricco di musica e festa.

FIRENZE – Non mancano spettacoli ed eventi nel week end a Firenze e in Toscana. Sabato 21 febbraio 2026 alle 20, nella Sala Mehta del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino (Piazza Vittorio Gui) Daniele Rustioni dirige l’Orchestra e il Coro del Maggio in un concerto che si apre con la trascinante ouverture del Tannhäuser di Richard Wagner e prosegue con Das Schicksalslied (Canto del destino) e la sinfonia n. 2 di Johannes Brahms. Durata complessiva 1 ora e 35 minuti circa, con intervallo Sabato 21 alle 16 al Teatro della Pergola (via della Pergola 30) tornano per gli Amici della Musica di Firenze Alëna Baeva al violino e Vadym Kholodenko al pianoforte, con musiche di Britten (3 Pezzi, dalla Suite op.🔗 Leggi su Firenzepost.it

