Territorio e partecipazione | Lbc incontra i cittadini Prima tappa a Borgo Santa Maria

Domenica 25 gennaio si svolgerà a Borgo Santa Maria il primo degli incontri promossi dal Tavolo Territorio e Partecipazione di Latina Bene Comune. L’iniziativa mira a coinvolgere i cittadini, ascoltare le loro esigenze e favorire un dialogo aperto sul sviluppo locale. Questi incontri rappresentano un’occasione per condividere idee e contribuire alla crescita della comunità, promuovendo un confronto costruttivo tra cittadini e rappresentanti istituzionali.

L’appuntamento domenica 25 alle 11, al bar Albachiara di Borgo Santa Maria. Si inaugura un nuovo percorso di ascolto che nei prossimi mesi coinvolgerà altri borghi e aree della città Prende il via domenica 25 gennaio il primo di una serie di incontri territoriali promossi dal Tavolo Territorio e Partecipazione di Latina Bene Comune. L’appuntamento è fissato per le 11, presso il bar Albachiara di Borgo Santa Maria, e inaugura un nuovo percorso di ascolto che nei prossimi mesi coinvolgerà altri borghi e aree della città.Borgo Santa Maria, così come gli altri borghi a nord del comune di Latina, presenta criticità che necessitano di interventi urgenti, in particolare sul fronte della mobilità, delle infrastrutture, della sicurezza a 360 gradi e dei servizi.🔗 Leggi su Latinatoday.it

PARTECIPAZIONE E TERRITORIO, LBC INCONTRA I CITTADINI: PRIMA TAPPA A BORGO SANTA MARIA

