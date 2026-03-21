Il voto a favore della riforma sulla giustizia viene presentato come un gesto che beneficia direttamente i cittadini, senza legami con espedienti politici. Si evidenzia che questa scelta non serve né il governo né le opposizioni, ma riguarda esclusivamente il benessere personale di chi decide di sostenere il cambiamento. La discussione si concentra sull’importanza di un impegno individuale in un momento di polarizzazione politica.

Approvare la riforma non è un favore al governo o un dispetto alle opposizioni: è un favore che ogni cittadino fa a sé stesso. Una magistratura liberata dalle correnti guadagna in autorevolezza e credibilità. E la politica non potrà più usare l’alibi delle toghe rosse o nere. I cittadini non si facciano ingannare da una campagna referendaria scombiccherata, resa volgare sui due fronti da protagonisti sospesi fra cialtroneria e demenzialità: la posta in gioco è più alta delle minacce del procuratore Nicola Gratteri o delle scemenze di una Bartolozzi e delle bravate di un bullo di provincia come Delmastro Ci sono mille ragioni perché domani i cittadini prendano l’auto e se ne vadano al mare o in montagna o, per quelli più pigri, se ne stiano in casa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Votare Sì fa bene alla giustizia ma il bipolarismo è al capolinea

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