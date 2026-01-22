Votare Sì al referendum sulla giustizia per dire No alla demagogia

Da ilfoglio.it 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il referendum sulla giustizia rappresenta un momento importante di confronto e riflessione sulle riforme proposte. È fondamentale valutare con attenzione le implicazioni di ogni scelta, evitando semplificazioni e demagogie. Votare Sì o No richiede un’analisi seria e responsabile, basata sui fatti e sui principi di equità e legalità. Solo così si può contribuire a un dibattito costruttivo, lontano da strumentalizzazioni e slogan.

Al direttore - L’ineffabile Pietro Grasso sostiene che nel referendum voteranno Sì coloro che temono la giustizia. Ovvero le persone perbene che possono incappare nelle indagini a strascico delle procure, passare un po’ di tempo in carcerazione preventiva, essere sputtanati nel processo mediatico e aspettare una sentenza di assoluzione che di solito arriva perché la magistratura giudicante è corretta. Ma dopo dieci anni di gogna. Giuliano Cazzola   Al referendum sulla giustizia voteranno Sì tutte le persone che pensano sia necessario rendere i magistrati più responsabili delle proprie azioni, togliere potere alle correnti della magistratura, lavorare per una giustizia in cui il merito conti più dell’appartenenza e avere giudici ancora più terzi, in ottemperanza, come si dice, all’articolo 111 della Costituzione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

votare s236 al referendum sulla giustizia per dire no alla demagogia

© Ilfoglio.it - Votare Sì al referendum sulla giustizia per dire No alla demagogia

Leggi anche: “I governi passano, le leggi restano”. Giorgia Meloni spiega perché votare sì al referendum sulla giustizia

Al referendum sulla Giustizia vota e fai votare Sì. Basta guardare il fronte del no per capire che è necessarioAl referendum sulla Giustizia, è importante esprimere il proprio voto.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Votare sì o no al referendum sulla giustizia | VIVAVOCE

Video Votare sì o no al referendum sulla giustizia | VIVAVOCE

Argomenti discussi: Occhio alla salute: perché votare No al referendum sulla giustizia; Tutto quello che c'è da sapere per votare informati al referendum sulla giustizia 2026; Referendum Costituzionale Confermativo dei giorni 22 e 23 marzo 2026; Referendum Giustizia. Si vota il 22 e 23 marzo.

votare sì al referendumReferendum sulla giustizia, il fronte del Sì è in vantaggio: cosa dicono gli ultimi sondaggiIl fronte del Sì al referendum sulla riforma della giustizia è in vantaggio su quello del No. O almeno è quello che emerge dagli ultimi sondaggi che hanno sondato l’opinione degli italiani sulla ... fanpage.it

votare sì al referendumPietro Grasso: Referendum? Vota sì chi teme problemi con la giustiziaL'ex presidente del Senato: La separazione delle carriere non risolve i problemi. Al referenndum voto no. Se Meloni perde non si deve dimettere, è bravissima ... ilfoglio.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.