Votare Sì al referendum sulla giustizia per dire No alla demagogia

Il referendum sulla giustizia rappresenta un momento importante di confronto e riflessione sulle riforme proposte. È fondamentale valutare con attenzione le implicazioni di ogni scelta, evitando semplificazioni e demagogie. Votare Sì o No richiede un’analisi seria e responsabile, basata sui fatti e sui principi di equità e legalità. Solo così si può contribuire a un dibattito costruttivo, lontano da strumentalizzazioni e slogan.

Al direttore - L’ineffabile Pietro Grasso sostiene che nel referendum voteranno Sì coloro che temono la giustizia. Ovvero le persone perbene che possono incappare nelle indagini a strascico delle procure, passare un po’ di tempo in carcerazione preventiva, essere sputtanati nel processo mediatico e aspettare una sentenza di assoluzione che di solito arriva perché la magistratura giudicante è corretta. Ma dopo dieci anni di gogna. Giuliano Cazzola Al referendum sulla giustizia voteranno Sì tutte le persone che pensano sia necessario rendere i magistrati più responsabili delle proprie azioni, togliere potere alle correnti della magistratura, lavorare per una giustizia in cui il merito conti più dell’appartenenza e avere giudici ancora più terzi, in ottemperanza, come si dice, all’articolo 111 della Costituzione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

