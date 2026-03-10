Vota il miglior barista La grande famiglia del Bar Expò | Qui dal 2008 oggi l’ho rilevato

Il Bar Expò si trova in corso Mazzini 99b a Faenza ed è aperto dal 1957. Dal 2025, la gestione è passata a Luca Quarantini, che aveva iniziato a lavorarci quasi vent’anni prima, mentre studiava all’università. La famiglia del bar invita ora i clienti a votare il miglior barista, in una iniziativa che coinvolge tutto il personale.

Ha una storia tutta sua e a modo suo eccezionale, il Bar Expò in corso Mazzini 99b a Faenza. Infatti, pur essendo aperto dal 1957, da fine 2025 è di proprietà di Luca Quarantini che aveva iniziato a lavorarci quasi vent’anni fa, da universitario, per un guadagno extra durante gli anni di studio. "Ho iniziato al Bar Expò nel 2008 – racconta lo stesso Quarantini – principalmente per pagarmi gli studi universitari e perché conoscevo bene il vecchio titolare Vincenzo Fanelli che era un amico già all’epoca e mi chiese una mano per le colazioni. Col tempo mi sono accorto che era la cosa che mi piaceva fare e l’impegno al bar è stato sempre più marcato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

