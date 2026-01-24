Vomero incendio in casa vicino a via Pietro Castellino | c'è un ferito Persone in strada e traffico in tilt

Nella zona di Rione Alto, in via Domenico Schiappoli, si è verificato un incendio in un edificio vicino a via Pietro Castellino. L’incendio ha causato un ferito e ha provocato la presenza di persone in strada, con conseguente congestione del traffico. Le forze dell’ordine e i vigili del fuoco sono intervenuti per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area.

Incendio in un palazzo in via Domenico Schiappoli al Rione Alto, nei pressi di via Pietro Castellino. Sul posto vigili del fuoco, 118 e forze dell'ordine.

