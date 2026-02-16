SERIE c e serie d Sconfitta che brucia per la Folgore Ma Fgl-Zuma espugna Cortona

La Folgore San Miniato ha subito una sconfitta pesante contro il Poliri di Firenze, perdendo 3-1 in casa. La squadra ha commesso errori difensivi che hanno permesso agli avversari di segnare più gol, lasciando i tifosi delusi. Nel frattempo, il Fgl-Zuma ha vinto in trasferta a Cortona, portando a casa tre punti importanti.

Una sconfitta che brucia per la Folgore San Miniato che cede per 3-1 in casa al cospetto del Poliri di Firenze. Un match lottato a testa, ma le avversarie si aggiudicano 3 set tutti ai vantaggi (24-26, 25-19, 25-27, 23-25). Una sconfitta che vede le fiorentine, alla vigilia del match dietro di 2 lunghezze, sorpassare le ragazze di Sala stabili al quinto posto. In serie D (girone A) continua la scia positiva della capolista Lupi Santa Croce che si impone per 3-0 contro la Vbc di Calci mantenendo l'inviolabilità casalinga. Solo il primo set è faticoso (29-27), poi via libera ai 3 punti per il team di Marchi.