LIVE Firenze-Milano A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | trasferta difficile per le lombarde

Oggi si gioca una partita importante tra Firenze e Milano nel campionato di volley femminile di Serie A1. Le due squadre si affrontano nella 22^ giornata, con le lombarde che cercano una vittoria difficile in trasferta. La partita promette emozioni e battaglie in campo, mentre tifosi e appassionati seguono ogni punto in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della partita di Serie A1 italiana femminile di pallavolo che vede di fronte l'Azzurra volley Firenze e la Numia Vero Volley Milano in un confronto della 22^ giornata di campionato che si preannuncia acceso. Meneghine che partono favorite, visto l'ottimo momento di forma tra campionato nazionale e Champions. Momento d'oro per Egonu e compagne, reduci da cinque successi consecutivi tra Italia ed Europa. Mancano 5 partite alla conclusione della regular season e Milano vuole ipotecare la zona playoff così da programmare i prossimi mesi di lavoro con più agio e forte della terza piazza provvisoria nella massima lega italiana.

