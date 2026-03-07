Oggi alle 18 si sfidano Cimas Volley Urbania e Team 80 Gabicce nella Serie B2 femminile di pallavolo. La Cimas cerca di superare la posizione in classifica, mentre Gabicce affronta l’esame a Trevi. La partita si svolge a Urbania, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo sul campo.

Serie B2 volley femminile. Oggi alle 18 giocano sia Cimas Volley Urbania che Team 80 Gabicce. Qui Urbania. La Cimas ospita la Pallavolo Ozzano. Partita importante per entrambe le squadre che viaggiano appaiate a 22 punti nelle parti basse della classifica. La formazione durantina viene da una sconfitta netta contro la capolista Chiusi e cercherà di far valere il fattore campo. "Servirà comunque la migliore Urbania per cercare di contrastare Ozzano che è una squadra organizzata e con buone individualità", così il dirigente storico dell’Urbania Loris Violini. Coach Giulianelli ed il suo staff stanno lavorando duramente per cercare di migliorare approccio e tenuta in gara della squadra durantina che, nelle ultime partite, sta faticando in termini di risultati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Volley B2 donne. Cimas tenta il sorpasso. Gabicce: esame a Trevi

Volley serie B2 femminile. Cimas e Team 80 Gabicce, c’è il fattore campoIn serie B2 femminile la Cimas oggi affronta alle 18 in casa la Fail Group Marsciano: "Siamo a pari punti – dice il dirigente Loris Violini – a quota...

Leggi anche: Volley B2 femminile: Team 80 Gabicce a Ozzano per rifarsi. La Cimas Urbania nella bolgia di Tortoreto

Una raccolta di contenuti su Volley B2 donne Cimas tenta il sorpasso....

Discussioni sull' argomento Volley B2 femminile. Cimas e Gabicce: è vietato distrarsi; Volley B1 femminile.

Volley B2 femminile. Cimas e Gabicce: è vietato distrarsiSerie B2 volley femminile. Qui Urbania. Trasferta difficile per Cimas Volley Urbania che questo pomeriggio con fischio d’inizio della ... ilrestodelcarlino.it

Volley B2 donne. Cimas a Collemarino. Gabicce-TortoretoSerie B2. Per la 9ª giornata di andata del campionato di volley femminile, la Cimas Volley Urbania (foto) sarà di scena a Collemarino. Oggi alle 17,30 le durantine tornano al Palasport Flavio Brasili ... ilrestodelcarlino.it

Elmas buries the ball on the half-volley, doubling Napoli's lead! #NapoliTorino 2-0 x.com

Every day should be International Women’s Day #8marzo #womensday #women #iwd #volley - facebook.com facebook