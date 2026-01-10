Volley Serie B1 B2 e C Montesport di scena a Reggio Emilia Sfida salvezza per I’Giglio Castelfiorentino

Le squadre di volley di Serie B1, B2 e C tornano in campo dopo la pausa natalizia, con appuntamenti in tutta Italia. Montesport sarà presente a Reggio Emilia, mentre l’I’Giglio Castelfiorentino affronta una sfida importante per la salvezza. Le squadre femminili della zona, tutte vittoriose nell’ultimo turno del 2025, si preparano a riprendere il ritmo e a proseguire la stagione.

Riprendono i campionati di volley dopo la pausa natalizia. Le squadre femminili della zona, tutte vincitrici nell’ultimo turno del 2025, saranno impegnate oggi. Partiamo dalla Serie B1, dove stasera alle 20 la Montesport Montespertoli sarà a Reggio Emilia per affrontare la Fos Cvr. Le valdelsane, settime, hanno 5 punti di vantaggio. Scendiamo adesso in Serie B2. Alle 18 la Timenet Empoli sarà di scena al Palasport di via Galcianese a Prato contro l’Ariete Volley, in un vero e proprio scontro diretto. Le due compagini condividono infatti il quarto posto in classifica a quota 21 ed ambiscono a tentare la scalata alla categoria superiore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Volley Serie B1, B2 e C. Montesport di scena a Reggio Emilia. Sfida salvezza per I’Giglio Castelfiorentino Leggi anche: Volley Serie b1, b2 e c. La Montesport sfida la capolista. Grande occasione per la Timenet Leggi anche: Volley B1 femminile, alle 20.30 al PalaLirone arriva Montesport. In B2, la Eco Termologic ospita Pavia. Vtb all’assalto del secondo posto. Cavalli: "Siamo in grande crescita» La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. B1 rosa, ricomincia la sfida a distanza tra Florens e Garlasco B2, Universo a Parma; Giornata decisiva per le laziali nei campionati nazionali; Le partite della serie B1 femminile; Serie B1, la Pallavolo San Giorgio affronta Valdarno nella prima gara del nuovo. B1 rosa, ricomincia la sfida a distanza tra Florens e Garlasco B2, Universo a Parma - La capolista Vigevano giocherà sul campo della penultima Nel torneo di B maschile i lomellini impegnati ad Albisola ... laprovinciapavese.gelocal.it

Volley, i tornei maschili e femminili riprendono nel prossimo week end Il 17 ci sarà il derby Florens-Garlasco - Nel prossimo fine settimana riprenderanno anche i campionati maschili e femminili di volley, sia nazionali (B maschile, B1 e B2 femminile) sia regionali (C e D) con il penultimo turno di andata. laprovinciapavese.gelocal.it

Volley Serie B1, B2 e Serie C. Il programma completo delle squadre locali - Per la nona giornata del campionato di serie B2, Girone F, oggi, alle 18, la Timenet Empoli sarà al PalAramini... lanazione.it

VOLLEY, SERIE B2 FEMMINILE Si riparte dopo la sosta natalizia: L'Alba Volley ASD sfida playoff con Rivarolo, Libellula Volley contro Santena per la salvezza - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.