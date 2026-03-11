Durante un'intervista a La7, un esponente politico ha criticato aspramente le dichiarazioni di un capo di gabinetto, definendole incredibili e fuori luogo. Si è fatto riferimento a un commento sulla Sicilia, in cui si parlava di un plotone di esecuzione, suscitando reazioni di sconcerto. La discussione si è focalizzata sui commenti ritenuti inappropriati e sui confronti con figure storiche come Falcone e Borsellino.

"Il capo di gabinetto di Nordio ha superato un limite che si fa fatica veramente a credere. Parla in Sicilia di plotone di esecuzione. Ricordo che davanti al plotone di esecuzione ci sono andati Livatino, Chinnici, Terranova, Falcone, Borsellino, Occorsio, Alessandrini, Amato". Con queste parole Pier Luigi Bersani, ospite di Dimartedì (La7), commenta le discusse dichiarazioni di Giusi Bartolozzi, magistrata in aspettativa, ex deputata di Forza Italia e attuale capo di gabinetto del ministro della Giustizia Carlo Nordio. Bartolozzi, già al centro di polemiche per essere indagata dalla procura di Roma per falsa testimonianza nel caso Almasri,...

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, Bersani a La7: “Bartolozzi ha superato un limite incredibile. Davanti al plotone d’esecuzione ci sono andati Falcone e Borsellino”

