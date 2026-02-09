Bad Bunny in concerto a Milano | l’evento musicale dell’estate 2026

Dopo anni di attesa e tante voci non confermate, finalmente l’annuncio ufficiale: Bad Bunny torna in Italia. Questa estate, il cantante portoricano si esibirà in due concerti a Milano, attirando fan da tutto il paese. L’evento si preannuncia come uno dei momenti più attesi della stagione musicale 2026.

Dopo anni di attesa, indizi criptici e false piste, ora è ufficiale: Bad Bunny torna in Italia. E lo fa in grande stile, con due concerti evento a Milano che promettono di essere tra i momenti musicali più importanti del 2026. L’ultima apparizione italiana di Benito risale al 2019, al Rock in Roma. Da allora, il silenzio. Niente date nei tour successivi, nessuna tappa europea degna di questo nome. Fino a oggi. Con il DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour, El Conejo Malo riabbraccia finalmente il pubblico italiano. Le date di Bad Bunny a Milano. Segnatele in rosso sul calendario: 17 luglio 2026 – Milano, Ippodromo SNAI La Maura 18 luglio 2026 – Milano, Ippodromo SNAI La Maura La location non è casuale.🔗 Leggi su Funweek.it

Approfondimenti su Bad Bunny Milano

La notte dei Grammy 2026 si è conclusa con Bad Bunny che ha portato a casa il premio e ha gridato “Ice fuori”.

Questa domenica, allo stadio di Santa Clara, il Super Bowl ha portato sul palco Bad Bunny, mentre Jamie Foxx e Cardi B si sono seduti tra il pubblico.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Bad Bunny: No me quiero ir de aquí 2025 (Final Weekend Recap)

Ultime notizie su Bad Bunny Milano

Argomenti discussi: Tre motivi per cui Bad Bunny al Super Bowl è un evento storico da non perdere; Super Bowl 2026: Bad Bunny, Green Day... ecco la scaletta musicale che vi aspetta; Guarda l'esibizione storica di Bad Bunny (con Lady Gaga) durante l'Halftime Show del Super Bowl; Domenica il Super Bowl in spagnolo, contro l’Ice.

Al Superbowl Bad Bunny evita critiche, ma Trump si arrabbiaL’artista portoricano è stato il protagonista dello show di metà partite, ma senza discorsi contro il presidente, che tuttavia non ha apprezzato: Un affronto all’America ... rsi.ch

Bad Bunny porta al Super Bowl un’americanità contesaL’artista portoricano mette in scena l’amore per la sua terra, con un messaggio anticolonialista e il grido «siamo ancora qui», e viene attaccato da Trump. In parallelo, Turning Point Usa produce il s ... editorialedomani.it

Sorpresa sul palco del Super Bowl: Bad Bunny invita Lady Gaga durante l’Halftime Show I due hanno ballato e cantato insieme “Die With a Smile”! @variety #chimagazine #badbunny #superbowl #ladygaga facebook

"Lo show del Super Bowl è stato assolutamente terribile, uno dei peggiori di sempre! Un affronto alla grandezza dell'America". È l'attacco di Trump a Bad Bunny su Truth. "Il ballo è disgustoso, soprattutto per i bambini". #ANSA x.com