Violenza economica | a rischio più di un italiano su cinque

Secondo i dati recenti, il 22% degli italiani si trova a rischio di violenza economica, mentre il 15% afferma di averla già subita. Tra questi, quasi la metà non ha preso nessuna iniziativa per reagire alla situazione. La questione riguarda un’ampia parte della popolazione, con numeri che segnalano una problematica diffusa e spesso ignorata.

Il 22% degli italiani rischia di cadere nella trappola della violenza economica, il 15% dichiara di averla già subita e quasi la metà non ha reagito. Ad accendere un faro sull’importanza della prevenzione e dell’ informazione è l’ università Cattolica di Milano con l’ultima indagine condotta insieme al Gruppo Sella su un campione di duemila persone, rappresentative della popolazione italiana. Nonostante la scarsa conoscenza (46%), emerge una forte apertura verso iniziative di informazione e prevenzione (90%). Risultano più vulnerabili a forme di violenza economica le persone che si trovano in condizione di disoccupazione (24%), nella fascia d’età 35-44 anni (22%), chi ha un reddito personale e familiare limitato (20%) e chi è single, separato o vedovo (19%). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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