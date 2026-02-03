Gli italiani sempre più poveri | a rischio una famiglia su cinque

In Italia, la situazione delle famiglie in difficoltà peggiora di giorno in giorno. Secondo i dati dell’Istat, una famiglia su cinque rischia di cadere sotto la soglia della povertà, non solo quelle che vivono in povertà assoluta, ma anche molte altre che faticano a far quadrare i conti. La crisi economica colpisce duramente, e sempre più italiani si trovano a dover fare i conti con scelte difficili per arrivare alla fine del mese.

Non c’è solo il 10% di famiglie che in Italia vive in povertà assoluta. Ad affiancarsi a questo dato ce n’è un altro, allarmante, che si evince sempre dalle rilevazioni dell’Istat. È quella che l’Alleanza contro la povertà definisce “fragilità strutturale”: parliamo di quasi il 20% delle famiglie che vive stabilmente attorno alla soglia di povertà. Di questa fetta di italiani fa parte un circa 6% di chi è considerato “appena povero” e un 8,2% che è invece “appena sopra” la soglia. Non bastasse, c’è anche una percentuale superiore al 10% di occupati in Italia che è a rischio povertà, ovvero 2,3-2,4 milioni di persone che lavorano ma fanno fatica ad arrivare a fine mesi, con un valore superiore rispetto a quello medio europeo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

A Carpi, le richieste di aiuto aumentano.

Istat: povertà stabile ma più pesante per minori e famiglie operaie

