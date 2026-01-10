Caos a Como prima della partita | scontri tra tifosi bottiglie e bastoni in strada

Prima della partita di Serie A tra Como e Bologna, la città è stata teatro di tensioni tra tifosi, con scontri che hanno coinvolto bottiglie e bastoni per le strade. L’evento ha causato disagi e richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, segnando un inizio di giornata caratterizzato da episodi di violenza prima del match.

Il pomeriggio calcistico a Como è stato segnato da pesanti momenti di disordine che hanno preceduto la sfida di Serie A contro il Bologna. Quella che doveva essere una giornata di sport si è trasformata in uno scenario di guerriglia urbana, fortunatamente contenuto dal tempestivo intervento delle autorità, ma che lascia una ferita profonda nella gestione dell'ordine pubblico legato alle manifestazioni sportive. Gli incidenti si sono verificati in pieno centro cittadino, scuotendo la tranquillità dei residenti e dei numerosi turisti presenti nella città lariana, proprio mentre il clima pre-partita stava entrando nel vivo.

