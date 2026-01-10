Scontri tra tifosi prima di Como-Bologna | lancio di bottiglie e bastoni tensione alle stelle

Prima della partita tra Como e Bologna si sono verificati scontri tra tifosi nel centro città. Si sono registrati momenti di tensione con il lancio di bottiglie e bastoni, creando un clima di preoccupazione tra le forze dell’ordine e i presenti. La situazione è sotto controllo e le autorità stanno monitorando gli sviluppi per garantire la sicurezza di tutti.

Tensione a Como prima della partita con il Bologna, con contatti tra tifoserie nel centro città e lancio di bottiglie e bastoni. Pronto l'intervento delle forze dell'ordine, che hanno chiuso temporaneamente le vie verso lo stadio Sinigaglia e scortato via i pullman rossoblù.

