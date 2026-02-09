Napoli | EudAimOnia rete di supporto psicologico gratuita per i giovani nei quartieri più fragili

Napoli apre una rete di supporto psicologico gratuita dedicata ai giovani nei quartieri più fragili. L’iniziativa si chiama EudAimOnia e vuole offrire un aiuto concreto a chi si trova in difficoltà. Nei quartieri più a rischio, sono stati attivati servizi di ascolto e sostegno, con professionisti pronti a intervenire. L’obiettivo è rispondere al grido dei giovani che chiedono aiuto, creando un nuovo modello di assistenza che sia più vicino alle loro esigenze.

Napoli Risponde al Grido dei Giovani: EudAimOnia, un Nuovo Modello di Supporto Psicologico nei Quartieri. Napoli si mobilita per affrontare una sfida crescente: la fragilità emotiva dei suoi giovani. Il progetto EudAimOnia, lanciato il 9 febbraio 2026, rappresenta una risposta concreta all’aumento di casi di disagio, isolamento e difficoltà emotive tra gli adolescenti napoletani. L’iniziativa mira a portare supporto psicologico direttamente nei quartieri più complessi della città, rendendolo accessibile e gratuito. L’idea alla base di EudAimOnia è semplice ma profondamente significativa: avvicinare l’aiuto ai ragazzi, superando le barriere fisiche e psicologiche che spesso impediscono loro di chiedere assistenza.🔗 Leggi su Ameve.eu

A Frattamaggiore, l’Associazione “Risvegli” ripristina lo Sportello d’Ascolto Psicologico, offrendo un servizio di supporto e ascolto gratuito.

La scuola digitale continua a entrare nelle case, cambiando il modo in cui genitori e insegnanti vivono l’istruzione.

