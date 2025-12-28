Terrorismo | Cavo Nm ' sì a informativa Piantedosi silenzio assordante opposizioni'

Il dibattito sul terrorismo prosegue, con Fratelli d’Italia che chiede un'informativa al ministro Piantedosi per chiarire aspetti rilevanti della vicenda. La richiesta mira a ottenere trasparenza e approfondimenti necessari, mentre le opposizioni mantengono un silenzio assordante. In un contesto di crescente attenzione pubblica, è importante seguire con attenzione gli sviluppi e le risposte istituzionali.

Roma, 28 dic. (Adnkronos) - "Sosteniamo la richiesta di informativa al ministro Piantedosi avanzata da Fratelli d'Italia, in modo che molti punti di una vicenda allarmante possano essere chiariti in maniera netta. Intanto, abbiamo registrato il silenzio assordante delle opposizioni di fronte ad accuse gravi, di fondi destinati alla popolazione palestinese ma in realtà indirizzati ad Hamas". Così la deputata di Noi moderati Ilaria Cavo, intervenendo in Aula. "Intervengo anche da parlamentare genovese, visto che l'inchiesta è radicata soprattutto a Genova: ci saremmo aspettati -aggiunge- una presa di posizione chiara, di condanna, da parte della sinistra, di fronte al caso Hannoun, e invece abbiamo ascoltato in Aula solo tanti distinguo e un garantismo a corrente alternata.

