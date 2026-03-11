Che schifo i fr… di destra che cantano L' assordante silenzio della sinistra sull' omofobia contro Cerno e Diaco

Un commento diffuso sui social esprime forte disappunto verso alcuni esponenti di destra che hanno cantato durante un evento pubblico. L'attenzione si concentra sul fatto che la sinistra non abbia ancora commentato pubblicamente l'episodio di omofobia rivolto a due figure note. La polemica si sviluppa in un clima di crescente attenzione sull'uso del linguaggio e sui comportamenti discriminatori.

“Che schifo, non c'è niente che mi fa più schifo dei fr. di destra che cantano”. Questo è uno dei commenti che sono piovuti ieri su Tommaso Cerno, direttore de il Giornale, e su Pierluigi Diaco, conduttore di Bella Ma’ su Rai Due, dopo un momento durato una manciata di minuti durante i quali i due hanno cantato e suonato, insieme all’orchestra, la canzone vincitrice di Sanremo. “Per sempre sì” di Sal Da Vinci è entrata di forza nella discussione politica per le polemiche generate dalla solita sinistra, secondo la quale sarebbe un inno al referendum per il governo e perché addirittura sarebbe stata scelta da Meloni per la campagna per il “sì”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

