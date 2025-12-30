Villa Mussolini di Riccione? Non basteranno i soldi per stabilirne il valore

Villa Mussolini di Riccione si prepara a entrare in una fase di rinnovamento, con un nuovo proprietario all’orizzonte e ancora molte incognite sul suo futuro. La storia e il valore storico dell’immobile sono al centro di un dibattito acceso, lasciando aperte diverse possibilità di destinazione. L’anno 2026 potrebbe segnare un punto di svolta per questa storica residenza, tra attese, questioni di identità e potenziali trasformazioni.

Riccione, 30 dicembre 2025 – Il 2026 sarà l’anno di Villa Mussolini. Un nuovo proprietario, l’incognita del nome e di cosa diventerà. Il conto alla rovescia è partito, sottolinea Paolo Pasini, presidente di Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, l’attuale proprietaria dell’immobile. Pasini, quali saranno i tempi della vendita? “Per quanto ci riguarda cercheremo di velocizzare il più possibile l’iter che avevamo previsto inizialmente. La nostra intenzione è partire con l’apertura delle buste già nella settimana che dell’11 gennaio”. Si aspettava l’arrivo di più offerte, oltre a quella del Comune di Riccione annunciata nell’ottobre scorso? “Sono arrivate più offerte, il che è segno di interesse, ma non so dire se sia alto”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Villa Mussolini di Riccione? “Non basteranno i soldi per stabilirne il valore” Leggi anche: Villa Mussolini, il Comune di Riccione presenta l'offerta per l'acquisto Leggi anche: Villa Mussolini a Riccione è in vendita e il Comune vuole acquistarla Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Villa Mussolini di Riccione? “Non basteranno i soldi per stabilirne il valore”. Riccione, Villa Mussolini, ecco l’offerta del Comune: “Una scelta di responsabilità verso la storia” - Il Comune di Riccione procede con gli atti per l’acquisizione di Villa Mussolini. corriereromagna.it

Villa Mussolini a Riccione, il Comune formalizza l’offerta: via libera all’acquisizione - Il Comune di Riccione procede con gli atti per l’acquisizione di Villa Mussolini. chiamamicitta.it

Villa Mussolini a Riccione: scaduto il termine per le offerte, tre candidature per l’acquisto - 00 è scaduto il termine per consegnare al Notaio Mauro Plescia di Rimini le buste contenenti quanto richiesto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini per l’offerta di acquisto di ... altarimini.it

Colombo (FdI): "Pd in confusione su Villa Mussolini. La Angelini prima revoca la cittadinanza e poi vuole comprare a cifre spropositate" "Dal sindaco Angelini mi sarei aspettata scelte orientate alle reali priorità dei cittadini. Invece assistiamo all’ennesima oper - facebook.com facebook

Il Comune di Riccione formalizza l'offerta per Villa Mussolini. L'apertura delle buste è prevista per fine gennaio #ANSA x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.