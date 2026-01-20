Arrivano 350mila euro per realizzare la rete fognaria nel tratto vastese della Via Verde

Nella legge di Bilancio sono stati assegnati 350mila euro per l'installazione della rete fognaria nel tratto vastese della Via Verde. Questa cifra consentirà di migliorare le infrastrutture e la gestione delle acque, contribuendo a un ambiente più salubre e sostenibile per la zona. L'intervento rappresenta un passo importante per lo sviluppo e la tutela del territorio locale.

Uno stanziamento di 350mila euro nella legge di Bilancio per realizzare la rete fognaria nel tratto vastese della Via Verde. Ne dà notizia il senatore di Fratelli d'Italia Etelwardo Sigismondi. "La pista ciclabile della Via Verde rappresenta un elemento fortemente attrattivo per il nostro.

