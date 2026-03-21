Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-03-2026 ore 18 | 40

Alle 18:40 del 21 marzo 2026, Astral Infomobilità ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. La redazione ha diffuso le ultime notizie riguardanti le condizioni del traffico e eventuali disservizi in tutta l’area, offrendo informazioni utili a chi si sposta nella capitale e dintorni. La comunicazione si rivolge a chi necessita di aggiornamenti in tempo reale sulle strade.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna si rallenta tra La Rustica e lo svincolo A24 Roma Teramo ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 si rallenta tra Portonaccio e tangenziale est in direzione di Roma su via Flaminia per traffico ci sono tra via dei Due Ponti e via Cassia nuova direzione tangenziale est su via Salaria per lavori È attivo il restringimento di carreggiata all'altezza aeroporto di roma-urbe che al momento ha creato code tra Aeroporto e via Prati Fiscali direzione tangenziale est su via Tiburtina per.... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-03-2026 ore 18:40 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 18:40Astral infomobilità servizio della regione Lazio iniziamo ad andare a controllare in carreggiata esterna code a tratti dalla Roma è Roma sud e mentre... Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-03-2026 ore 18:40Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio iniziamo subito con lunghi in... Tutto quello che riguarda Viabilità Roma Regione Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 11:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 09:10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 10:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 19:10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-03-2026 ore 17:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare in carreggiata ... romadailynews.it Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali della Region ... online-news.it #Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede della Regione Lazio. In base alle eventuali modifiche della viabilità, potranno essere deviate o subire rallentamenti le linee di bus 71 x.com Regione Marche. . A Macerata, è stato inaugurato e aperto al traffico il nuovo sottopasso di via Roma, un'infrastruttura all’avanguardia che manda definitivamente in pensione il vecchio passaggio a livello e che rappresenta il successo di una complessa sin facebook