Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-03-2026 ore 18 | 40

Alle ore 18:40 del 18 marzo 2026, Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. La redazione ha comunicato le ultime notizie riguardanti le condizioni delle strade e i possibili disagi in corso, offrendo informazioni utili per chi si trova in movimento nella zona.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio iniziamo subito con lunghi in colonna 20 sull'autostrada Roma Fiumicino Dal ANSA del Tevere al Raccordo in direzione di quest'ultimo sempre in uscita code sulla via Cristoforo Colombo Via del Mare dal raccordo poi disagi sul raccordo anulare con traffico sulla carreggiata esterna tra le uscite Ardeatine Tuscolana anche in interno all'altezza dello svincolo Labaro e auto in fila tra Nomentana e lo svincolo con la Roma Teramo fuori dal centro abitato sul tratto extraurbano della Tiburtina code nelle due direzioni qui per incidente all'altezza di Villanova è tutto Grazie per l'attenzione da Marco cell uff e la sala più tardi con un nuovo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-03-2026 ore 18:40 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 18:40Astral infomobilità servizio della regione Lazio iniziamo ad andare a controllare in carreggiata esterna code a tratti dalla Roma è Roma sud e mentre... Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-03-2026 ore 18:40Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio iniziamo dal raccordo anulare dove... Contenuti utili per approfondire Viabilità Roma Regione Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-03-2026 ore 11:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-03-2026 ore 07:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-03-2026 ore 18:40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-03-2026 ore 08 | 40. Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-03-2026 ore 17:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione al momento rallentata ... romadailynews.it Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaNewTuscia – ROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali ... newtuscia.it L’intera regione sta facendo i conti con allagamenti e frane che creano problemi soprattutto alla viabilità. Precipitazioni intense nel Vibonese e nel Reggino facebook