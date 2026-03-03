Alle ore 18:40 del 3 marzo 2026, Astral Infomobilità della Regione Lazio ha annunciato l'inizio dei controlli sulla carreggiata a Roma. La segnalazione riguarda le condizioni della viabilità nella zona e l'attivazione immediata dei controlli per monitorare la situazione. Nessun dettaglio aggiuntivo sulle cause o sull’eventuale gravità delle condizioni viene fornito al momento.

Astral infomobilità servizio della regione Lazio iniziamo ad andare a controllare in carreggiata esterna code a tratti dalla Roma è Roma sud e mentre l'Inter abbiamo così a tratti tra Cassia bis e Salaria e code per incidente tra Nomentana e diramazione Roma Sud sul tratto Urbano della A24 si rallenta tratti tra Portonaccio e Tor Cervara Verso il raccordo code sulla A11 all'altezza di via Cristoforo Colombo in direzione raccordo è proprio sulla Cristoforo Colombo segnaliamo code per traffico intenso tra via di Mezzocammino via di Malafede verso Ostia e cose per incidente sulla Pontina tra Spinaceto e Castel Romano in direzione Latina.... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 18:40

Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 08:40

Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 09:40

