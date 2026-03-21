Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-03-2026 ore 12 | 25

Alle 12:25 del 21 marzo 2026, Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. La redazione ha fornito le ultime notizie sui percorsi e le eventuali criticità in tempo reale, offrendo informazioni utili ai cittadini. L’aggiornamento si inserisce in un servizio di informazione sulla mobilità locale.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo incidente sul Raccordo Anulare in carreggiata interna che crea code dalla Tiburtina alla Prenestina in esterna a causa di un mezzo pesante fermo si circola in carreggiata ridotta e crea code dall'Argentina la Tuscolana sul tratto Urbano della A24 si sta in fila da Portonaccio al bivio per la tangenziale est verso quest'ultima uno sguardo alle consolari sulla via Aurelia si rallenta da Torrimpietra Palidoro in direzione Civitavecchia sulla via Cassia per lavori code a tratti tra Isola Farnese e la storta e per traffico... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-03-2026 ore 12:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 12:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare in interna incidente risolto... Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-03-2026 ore 12:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare un incidente rallenta... Approfondimenti e contenuti su Viabilità Roma Regione Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 11:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 09:10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 10:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 19:10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-03-2026 ore 11:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 Roma in direzione Roma ... romadailynews.it Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali della Region ... online-news.it #Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede della Regione Lazio. In base alle eventuali modifiche della viabilità, potranno essere deviate o subire rallentamenti le linee di bus 71 x.com Regione Marche. . A Macerata, è stato inaugurato e aperto al traffico il nuovo sottopasso di via Roma, un'infrastruttura all’avanguardia che manda definitivamente in pensione il vecchio passaggio a livello e che rappresenta il successo di una complessa sin facebook