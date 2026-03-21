Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-03-2026 ore 11 | 25

Oggi alle 11:25, Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità a Roma e nella Regione Lazio. La comunicazione, trasmessa dalla redazione, fornisce dettagli sui recenti sviluppi e sulle condizioni attuali delle strade, offrendo informazioni utili a chi si sposta nella zona. L'aggiornamento viene condiviso per garantire una maggiore consapevolezza delle situazioni di traffico.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 Roma in direzione Roma prestare attenzione per un auto ferma in corsia di sorpasso tra Ponzano Romano e il bivio per la diramazione Roma nord sul tratto Urbano della A24 si concluda Portonaccio al bivio per la tangenziale est verso quest'ultima uno sguardo alle consolari sulla via Aurelia si rallenta da Torre in pietra-palidoro in direzione Civitavecchia sulla via Cassia per lavori code a tratti tra Isola Farnese e la Storta il traffico del Bivio per la Braccianese Claudia alla Giustiniana in entrambi i casi nelle due... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-03-2026 ore 11:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 11:25Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla Urbano della Roma Teramo... Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-03-2026 ore 11:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo il tratto Urbano della A24 si... Aggiornamenti e notizie su Viabilità Roma Regione Discussioni sull' argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 11:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 09:10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 10:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 19:10. Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali della Region ... online-news.it #Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede della Regione Lazio. In base alle eventuali modifiche della viabilità, potranno essere deviate o subire rallentamenti le linee di bus 71 x.com Regione Marche. . A Macerata, è stato inaugurato e aperto al traffico il nuovo sottopasso di via Roma, un'infrastruttura all’avanguardia che manda definitivamente in pensione il vecchio passaggio a livello e che rappresenta il successo di una complessa sin facebook