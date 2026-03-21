Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-03-2026 ore 11 | 25

Da romadailynews.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi alle 11:25, Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità a Roma e nella Regione Lazio. La comunicazione, trasmessa dalla redazione, fornisce dettagli sui recenti sviluppi e sulle condizioni attuali delle strade, offrendo informazioni utili a chi si sposta nella zona. L'aggiornamento viene condiviso per garantire una maggiore consapevolezza delle situazioni di traffico.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 Roma in direzione Roma prestare attenzione per un auto ferma in corsia di sorpasso tra Ponzano Romano e il bivio per la diramazione Roma nord sul tratto Urbano della A24 si concluda Portonaccio al bivio per la tangenziale est verso quest'ultima uno sguardo alle consolari sulla via Aurelia si rallenta da Torre in pietra-palidoro in direzione Civitavecchia sulla via Cassia per lavori code a tratti tra Isola Farnese e la Storta il traffico del Bivio per la Braccianese Claudia alla Giustiniana in entrambi i casi nelle due... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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