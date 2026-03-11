Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-03-2026 ore 11 | 25

Alle 11:25 dell'11 marzo 2026, Astral infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla situazione della viabilità a Roma e nella regione Lazio. Il servizio, promosso dalla regione, fornisce informazioni in tempo reale sul traffico e le eventuali criticità che interessano le strade della zona. Gli aggiornamenti vengono trasmessi attraverso vari canali per tenere informati gli automobilisti e i pendolari.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo il tratto Urbano della A24 si rallenta altezza Portonaccio direzione tangenziale est a Pomezia traffico rallentato in via dei Castelli Romani tra via Campobello e la Pontina nelle due direzioni prima ne andrò a Pomezia percorrendo via Laurentina cantiere attivo rallenta il traffico altezza via di Valle Caia nei due sensi di marcia in via Nettunense code per traffico intenso a Pavona in prossimità dell'incrocio con la via del mare nei due sensi di marcia sempre Invia un incidente rallenta il traffico tra Aprilia Campo di Carne nelle... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-03-2026 ore 11:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 11:25Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla Urbano della Roma Teramo... Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-01-2026 ore 11:25Astral infomobilità di nuovo Ben ritrovati all'ascolto della redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare... Tutto quello che riguarda Viabilità Roma Regione Discussioni sull' argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-03-2026 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-03-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2026 ore 09 | 40. Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-03-2026 ore 10:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per correndo al Grande Raccordo Anulare a rallentamenti tra le uscite Casilina doppia in carreggiata ... romadailynews.it Ieri mattina a Roma si è svolto un incontro informale,con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, l’Assessore della Regione Molise Michele Marone, il Sindaco di Montecilfone Giorgio Manes e il Sindaco di Tavenna Paolo Cirulli. Nel corso d - facebook.com facebook