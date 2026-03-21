Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-03-2026 ore 10 | 25

Da romadailynews.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 10:25 del 21 marzo 2026, Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. La redazione di Arsenal Infomobilità ha fornito un servizio di informazione in tempo reale, aggiornando gli utenti sulle condizioni del traffico e eventuali situazioni di interesse nella zona. L’aggiornamento è stato trasmesso attraverso i canali di comunicazione ufficiali dell’ente.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Arsenal infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 Firenze Roma in direzione Roma un incidente tra Ponzano Romano e bivio per la diramazione Roma nord al momento non provoca disagi alla circolazione prestare attenzione sul tratto Urbano della A24 System coda da Portonaccio al bivio per la tangenziale est verso quest'ultima sulla via Cassia per lavori code a tratti tra Isola Farnese La storta ed al bivio per la Braccianese Claudia la Giustiniana in entrambi i casi nelle due direzioni sulla via Pontina per traffico Sistem coda da 10A a Castel Romano in direzione Latina... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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