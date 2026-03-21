Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-03-2026 ore 10 | 25

Alle 10:25 del 21 marzo 2026, Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. La redazione di Arsenal Infomobilità ha fornito un servizio di informazione in tempo reale, aggiornando gli utenti sulle condizioni del traffico e eventuali situazioni di interesse nella zona. L’aggiornamento è stato trasmesso attraverso i canali di comunicazione ufficiali dell’ente.

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